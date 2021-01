N'Djamena : opération de distribution de vivres ce dimanche dans les 10 arrondissements

Une réunion de la sous-commission assistance du Comité de gestion de crise sanitaire a eu lieu vendredi autour du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, en présence des membres de la sous-commission et des coordonnateurs des dix arrondissements de la ville de N'Djamena.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a donné des instructions relatives à la grande opération de distribution des kits alimentaires aux personnes impactées par les mesures contre la Covid-19 dans les dix arrondissements de la ville de N'Djamena.



L'opération sera lancée simultanément lancée ce dimanche 10 janvier 2021 dans les arrondissements. Le ministre a demandé aux coordonnateurs des entités administratives de prendre toutes les nécessaires dispositions pour que cette opération soit une réussite. Les sites des distributions doivent être identifiés pour permettre un bon déroulement de l’opération.



Depuis l’apparition du Covid-19, le gouvernement a mis en place des structures spécialisées pour gérer les effets négatifs de la crise sanitaire. Avec le renforcement des mesures depuis le 1er janvier à N'Djamena, la sous-commission a décidé d’accélérer le rythme de distribution des kits alimentaires pour atténuer les difficultés des personnes vulnérables.