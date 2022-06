N'Djamena : opération de salubrité publique à l'initiative de Society of Petroleum Enginners

Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de l'environnement, Society of Petroleum Enginners section N'Djamena (SPE/N'Djamena) et la mairie de N'Djamena ont procédé ce 11 juin 2022, au nettoyage de l'avenue Félix Malloum située sur l'axe de marché à Mil.



Selon Hakima Adam Idriss, présidente du comité d'organisation de cet événement, cette initiative coïncide avec la journée mondiale de l'environnement et consiste à nettoyer l'avenue Félix Malloum pour rendre propre cet endroit qui est fréquenté par des milliers de tchadiens.



"La SPE contribue au développement du pays en protégeant l'environnement, c'est un facteur majeur pour le développement durable d'un pays. Il est important de vivre dans un environnement sain et propre. La protection de l'environnement est un devoir citoyen", a ajouté Hakima Adam Idriss.