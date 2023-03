N'Djamena : remise des chèques pour l'initiative "50 000 emplois décents pour les jeunes"

Cette initiative, lancée par le chef de l'Etat, témoigne de la ferme conviction du Gouvernement de Transition de résoudre la question du chômage des jeunes par la promotion de l'auto-emploi et la création d'activités génératrices de revenus.



Le coordonnateur de l'Unité de Gestion, par ailleurs représentant du ministre de la jeunesse et de l'entreprenariat Kemba Didah Alain, a souligné dans son allocution l'importance de cette initiative pour la marche du développement. La promotion de l'emploi des jeunes revêt en effet une dimension économique, sociale, culturelle et politique.



L'appel à candidature a permis de recevoir 21 077 dossiers sur l'ensemble du territoire national, dont 5184 pour la ville de N'Djamena. Cette première vague de financement pilote accompagnera 163 jeunes porteurs de projets pour une enveloppe de 200 millions de francs CFA pour la ville de N'Djamena.



Le soutien aux initiatives et projets de la jeunesse, ainsi que la mise à disposition d'outils et de moyens nécessaires pour l'auto-emploi, sont des priorités pour le Gouvernement de Transition. Les bénéficiaires de cette initiative sont donc exhortés à faire bon usage de ces fonds et à respecter leurs engagements dans la mise en œuvre de leurs activités. La création d'emplois est le remboursement de ces fonds dans les échéances prévues, une preuve de leur patriotisme.



L'initiative "50 000 emplois décents pour les jeunes" est une réponse concrète de la politique générale du Gouvernement en matière d'accès à l'emploi et au marché du travail en milieu jeune. Espérons que cette initiative contribuera à l'amélioration des conditions de vie des jeunes et à la croissance économique du pays.