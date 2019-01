N'Djamena : un accident perturbe la circulation, aucune victime

Plus de peur que de mal à N'Djamena. Deux véhicules se sont violemment heurtés ce samedi 26 janvier à 15h40, près du Lycée Féminin et du parc routier. L'accident entre une Toyota 4x4 et une Corolla n'a fait aucune victime.



Les deux propriétaires des véhicules -dont l'un est immatriculé à l'Extrême nord du Cameroun- ont attendu les forces de l'ordre pour faire le constat.