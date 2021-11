N'Djamena : un automobiliste mineur écrase un enfant et se cache dans une clinique

N'Djamena - Un jeune âgé de 15 ans, circulant à bord d'un véhicule, a percuté un enfant avant de prendre la fuite ce 11 novembre en fin d'après-midi sur l'axe Dembé-Marché à mil.



Il a été pourchassé par des moto-taxis et s'est réfugié au sein de la clinique La Providence.



​La victime est morte sur place. Elle serait âgée de trois à quatre ans, rapportent des motocyclistes, témoins de la scène.



Des policiers du sous-poste de police de Moursal dans le 6ème arrondissement sont arrivés peu après sur les lieux et ont embarqué l'auteur de l'accident. Ce dernier affirme être un élève. Il n’a ni permis, ni carte scolaire.



Sur les lieux de l’accident, un policier a violenté et giflé des personnes qui filmaient. L’un d’entre eux a saisi immédiatement le 116.