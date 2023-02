N'Djamena : un chef de carré revendique 5000f lors de la célébration d'un mariage et se fait humilier

Le chef de carré, indigné, a demandé "wen alif ana chef de carré" ("où sont les 5000 Fcfa du chef de carré ?") d'une voix forte en arabe local, ce qui a mis mal à l'aise les membres de la famille de l'époux. L'un d'entre eux s'est même interrogé sur la justification de cette somme, ce qui a suscité un certain mécontentement parmi les jeunes du carré 14 du quartier Ridina 1.



Malgré tout, les chefs de carré sont souvent sollicités dans les différents quartiers pour résoudre les conflits conjugaux, familiaux et autres. Bien que rien ne justifie la somme de 5000f, leur présence est souvent requise pour maintenir la paix et la stabilité dans la communauté.