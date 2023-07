N'Djamena : un tas d'ordures provoque un accident de moto à Dembé

En bref. Dans la nuit du 24 juillet 2023, un dangereux tas d'ordures abandonné sur la voie publique a provoqué un accident de moto dans le quartier Dembé, situé dans le 5ème arrondissement de N'Djamena. Les conséquences de cet incident ont nécessité l'intervention rapide des policiers pour transporter le motocycliste blessé à l'hôpital.



Les autorités doivent prendre des mesures efficaces pour résoudre ce problème de déchets urbains et veiller à maintenir les voies publiques propres et sécurisées pour les citoyens. Une gestion responsable des déchets est indispensable pour préserver la santé publique et la sécurité des usagers de la route.