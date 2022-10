N'Djamena : un véhicule percute et blesse grièvement un clandoman à l'avenue Jacques Nadingar

Entre les klaxons de motos et les voitures, il est difficile de se frayer un chemin en plein après-midi. Des femmes et les enfants se lamentent sans arrêt. « C’est difficile de comprendre cette situation. C’est le chauffeur qui est venu ramasser le jeune homme par derrière », nous explique un proche de la victime.



La voiture est à peine reconnaissable. Vitres brisées et pare-choc endommagé. « Le conducteur roulait en toute allure, c’est comme ça qu’il est venu tamponner le jeune homme à moto par dernière. Après avoir été projeté, le clandoman a fini sur le pare-brise du véhicule. Le chauffeur est à l’origine de l’accident », ajoute un témoin.



Pendant que les agents des forces de l’ordre cherchaient à situer les responsabilités, la victime a été conduite vers un hôpital dans un état critique.