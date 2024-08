N’Djamena : une commission de réflexion lancée pour la création d’une ville nouvelle

En juillet 2024, le ministère de l’Aménagement du Territoire a établi une Commission de réflexion dédiée à la création d’une ville nouvelle au Tchad. Cette initiative vise à répondre aux défis de développement urbain, en particulier pour la capitale, N’Djamena. La Commission est chargée de plusieurs missions clés : examiner les problématiques de croissance des villes tchadiennes, définir les fonctions et les caractéristiques de la ville nouvelle, identifier des sites potentiels pour son implantation, proposer un plan d’urbanisme adapté, et élaborer une stratégie de financement.



La Commission sera dirigée par la conseillère du ministre en charge de l’urbanisme et de l’habitat, et inclura des représentants de divers ministères, ainsi que des experts de l’Ordre national des ingénieurs civils du Tchad et de l’Université de N’Djaména (département de Géographie). La Commission dispose d’un délai de trois mois pour soumettre son rapport final.