N'Djamena : une soirée de gala au 9e arrondissement pour le 8 mars

"Un jour très spécial"



D'après la miss du 9ème arrondissement, Nadège Allahtaroum, le 8 mars est "un jour très spécial pour les jeunes filles de la commune et pour les femmes tchadiennes", rappelant qu'elles ont le droit de s'exprimer et de faire ce qu'elles veulent.



Nadège a demandé aux filles tchadiennes "de ne pas se dépigmenter la peau mais de se préserver parce que la culture est d'abord la beauté, l'intelligence, ce qu'on a, et nos valeurs."