Niger : La France conteste le limogeage de l'ambassadrice Aïchatou Boulama

Madame Aïchatou Boulama, « vous êtes et restez l’ambassadrice de la République du Niger en France », a répondu Paris, mardi 8 aout, à la diplomate nigérienne ajoutant que cette dernière a toute la « confiance » et « plein soutien » de la France dans l’execice de sa mission.



Dans sa correspondance à Mme Aïchatou Boulama, la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, a rappelé que « la position de la France, comme celle de l’ensemble de ses partenaires de l’Union européenne est et restera extrêmement claire face à la tentative de coup d’Etat en cours depuis le 26 juillet dernier ».



La France a une fois de plus exprimé toute sa solidarité à Mme Aïchatou Boulama « ainsi qu’au Président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, à son gouvernement et au peuple nigérien ».



Jeudi dernier, un décret de la junte lu à la télévision publique a annoncé qu’il a été mis fin aux fonctions des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Niger dont dans quatre pays. Il s’agit notamment de Mme Aichatou Boulama Kané, Ambassadeur du Niger près la République Française ; M. Alat Mogaskiya, ambassadeur du Niger près la République Fédérale du Nigéria; M. Sidi Zakari, ambassadeur du Niger près la République Togalaise et M. Limam Tinguiri Mamadou Kiari, ambassadeur du Niger près les Etats Unis d’Amérique.



Mme Aïchatou Boulama Kané a a affirmé dans une interview dimanche être toujours l'ambassadrice en France « du Président légitime Mohamed Bazoum », considérant comme « nulle et non avenue » la décision des putschistes de mettre fin à ses fonctions.