Niger: La justice nigérienne ordonne la levée de l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum

Cette décision fait suite à la procédure judiciaire engagée contre l'ancien président, qui fait l'objet d'accusations de "haute trahison" et de "complot contre la sécurité de l'État".



La levée de son immunité présidentielle ouvre la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires à son encontre.

Depuis son renversement, Mohamed Bazoum est maintenu en résidence surveillée par les putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger.



Cette décision de justice intervient dans un contexte de forte tension politique et d'instabilité au Niger, où la communauté internationale a condamné le coup d'État et exigé le rétablissement de l'ordre constitutionnel.



La situation au Niger soulève des inquiétudes quant à la stabilité de la région du Sahel, confrontée à de multiples défis sécuritaires.