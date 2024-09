Niger – Mali : Message de Condoléances du Général de Brigade Abdourahamane Tiani au Président Assimi Goïta

Extraits du Message

Condoléances : Le Général Tiani a exprimé ses condoléances les plus émues au gouvernement et au peuple malien, ainsi qu'aux familles des victimes de cette attaque tragique, revendiquée par le groupe terroriste JNIM.



Contexte de l'Attaque : Il a souligné que cette attaque, qui a causé des pertes humaines et des dégâts matériels significatifs, pourrait avoir bénéficié du soutien d'individus subversifs au sein du pays.



Soutien du Peuple Nigérien : Le Général a affirmé que le peuple nigérien, uni dans le cadre de l'AES (Alliance des États Sahélo-Sahariens), offre son soutien total au Mali dans cette épreuve, garantissant que le Mali triomphera dans son combat contre les forces du mal.



Réaction des FAMas : Tiani a salué la réactivité et le professionnalisme des Forces Armées Maliennes (FAMas), ainsi que la mobilisation des Maliens qui ont permis de circonscrire l'attaque.



Le Général Tiani a renouvelé sa compassion et son soutien au Président Goïta, exprimant sa très haute considération.