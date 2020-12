Niger, Nigeria : regain d'attaques terroristes, l'UA condamne

Addis Abeba - Le Président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat, s’est indigné de l’attaque barbare perpétrée par la secte Boko Haram dans la région de Diffa au sud du Niger ayant fait plus de 27 morts et de nombreux blessés.



Le Président de la Commission condamne par la même occasion l’attaque d’une école d’enseignement secondaire dans l’Etat de Katsina dans le nord du Nigéria et l’enlèvement de plusieurs élèves.



Face à la recrudescence des activités terroristes au tour du Lac Tchad, le Président de la Commission appelle à intensifier la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et à une plus grande solidarité avec les Etats de la région.



Il présente ses condoléances aux familles des victimes et demande que des actions urgentes soient prises pour retrouver les enfants enlevés.