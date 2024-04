Niger : Une imposante délégation tchadienne recue par le Président de transition du Niger

Cette audience de haut niveau s’est déroulée en présence du Colonel-Major Salissou Mahaman Salissou, Ministre nigérien des Transports et de l’Équipement, de Dr Soumana Boubacar, Ministre, Directeur de Cabinet du Président du CNSP, ainsi que de M. Moumouni Boubacar Saidou, Ministre Délégué auprès du Ministre chargé des Finances.



Les entretiens ont porté sur les relations fraternelles et la coopération étroite unissant les deux pays voisins, dans un esprit de solidarité régionale et de promotion d’intérêts mutuels. Cette visite de la délégation tchadienne s’inscrit dans la dynamique de renforcement des liens diplomatiques entre Niamey et N’Djamena sous les autorités de transition respectives.