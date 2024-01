Niger : « atterrissage difficile » d'un hélicoptère MI 171 de l'armée de l'air près de Niamey

Le Ministère de la Défense Nationale a rapidement communiqué pour rassurer la population. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes. « Nos forces armées font preuve d'un professionnalisme remarquable. Le Niger peut compter sur elles pour défendre notre souveraineté », a rassuré le gouvernement du Niger.



Cet événement souligne une fois encore le dévouement et le professionnalisme des forces armées nigériennes. La prompte réaction du gouvernement et l'absence de victimes sont témoignages du sérieux avec lequel ce genre d'incidents est géré au sein des institutions militaires et gouvernementales.



Il est clair que malgré cet incident, la sécurité et la protection du territoire national demeurent une priorité absolue pour les autorités nigériennes.