Niger : cérémonie de gradation des officiers promus du ministère de la Défense nationale

Le ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'Armée Salifou Mody a présidé une cérémonie de port de galon de quatre officiers dont trois des FAN et 1 de la Gendarmerie nationale, promus au titre de l'avancement normal de l'année 2024.



La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale le général de brigade Sani Kache, de plusieurs responsables, directeurs et personnel du ministère de la Défense nationale.



A l'occasion de cette cérémonie marquante dans la carrière des récipiendaires, le ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'Armée Salifou Mody s'est réjoui, et a félicité les promus pour avoir franchi cette étape. Pour lui, il est tout à fait important de partager les moments de joies et de difficultés, quand on travaille ensemble.



Par ailleurs, le ministre d'Etat a rappelé aux promus que ces nouveaux galons leur demandent de nouvelles responsabilités, et plus de motivation pour bien faire leur travail. Ce qui leur permettra d'accéder encore à d'autres promotions.



Pour ceux qui attendent, le général de corps d'Armée Salifou Mody a appelé à beaucoup de patience et de courage, car rien ne peut s'obtenir dans la précipitation. Toujours selon le ministre d'Etat, « une carrière, ça se construit, étape par étape. C'est ce qui permet d'être en mesure d'assurer une responsabilité ».



Enfin, à tous les agents du ministère de la Défense nationale, le ministre d'Etat leur a souhaité beaucoup de succès et plein de chance pour l'avenir. Il a souhaité que la mission qu'ils ont à accomplir puisse être réalisée dans la paix, la cohésion et surtout dans la compétence.