Niger : deuil national après le massacre de 37 civils

Le Niger est en deuil à partir de ce mercredi, deux jours après le massacre de 37 civils par des terroristes à l'Ouest du pays. Dans un communiqué du gouvernement, il a été annoncé un deuil de 48 heures tandis que les drapeaux sont mis en berne sur toute l'étendue du territoire national.



Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance et se dit déterminé à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale.



Lundi, des hommes armés ont attaqué le village de Darey-Daye et ont ouvert le feu sur la population. Parmi les 37 victimes figurent 13 adolescents et quatre femmes.