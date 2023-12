Niger: la Cour de justice de la Cédéao ordonne la libération du Président Mohamed Bazoum et son retour au pouvoir (Médias)

« La Cour de justice de la Cédéao a ordonné ce vendredi 15 décembre 2023, la remise en liberté immédiate du président déchu Mohamed Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions de président de la république », a annoncé Niger Tribune.



« Le juge estime que plusieurs de leurs droits ont été violés : le droit d'aller et venir, puisqu'ils sont retenus à la résidence présidentielle depuis plus de 4 mois ; le droit de ne pas être arrêté et détenu arbitrairement », a indiqué RFI.



« La justice ouest-africaine estime aussi que les droits politiques de Mohamed Bazoum ont été violés : elle demande le rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger et la remise du pouvoir d’État au président renversé », a ajouté le journal francais ajoutant que « la Cour de justice de la Cédéao fixe aux nouvelles autorités nigériennes un délai d'un mois, à partir de la notification de sa décision, pour lui rendre compte de l'exécution ».