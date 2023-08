Niger : « le Président Bazoum et sa famille se portent bien », selon son médecin personnel

« Le Président de la République S.E.M Mohamed Bazoum a le moral haut, selon son médecin. Mais n’a plus aucun contact avec ses proches. En effet ses moyens de communication se sont arrêtés par manque d’électricité depuis bientôt 2 semaines, ses numéros portables étant ses seuls liens avec sa famille et ses amis de l’extérieur ! », a écrit samedi sur Facebook, Hamidou Amadou N’Gadé, ancien conseiller à Présidence et proche du président Bazoum.



« Il est urgent que les preneurs d’otages ramènent l’électricité par ces temps de fortes chaleurs et des moustiques. Tout peut lui arriver à l’abri du regard et des oreilles du monde entier et de sa famille », a ajouté M. N’Gadé.



Ce sont des nouvelles rassurantes car plusieurs représentants d'organisations internationales ont exprimé leur inquiétude quant aux conditions de séquestration et à l'état de santé du président déchu du Niger.



Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé vendredi « ses vives préoccupations » sur « la détérioration des conditions de détention » de Mohamed Bazoum.



Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est également dit dans un communiqué « préoccupé » par « les déplorables conditions dans lesquelles vivraient le président Bazoum et sa famille ».