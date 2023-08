Niger : le patron de Wagner évoque les raisons de la réussite du putsch

Evguéni Prigozhin, chef des mercenaires russes de Wagner a dans une vidéo postée le 4 aout 2023 sur Twitter évoqué le putsch qui a eu lieu le 26 juillet dernier au Niger. D’après M. Prigozhin, l’économie agonisante du Niger est la cause principale de la prise du pouvoir par les militaires putschistes.



« Le Niger a été plongé dans la pauvreté pendant longtemps » et « afin de cacher ces crimes économiques, le pays a été saturé d’un grand nombre de terroristes. Dans l’idéal, ce nombre considérable de terroristes aurait du être contrôlé par un grand nombre de troupes différentes », a-t-il estimé.



Dans la vidéo, il a accusé la France d’avoir pillé le Niger avec la complicité des autorités locales de ce pays. Il a par exemple cité « une société française qui exploitait l’uranium » et qui « l’a vendu à 218 dollars alors qu’au Niger, elle paie à 11 dollars ».



D’après lui, « le peuple nigérien qui était sensé était libre, qui était sensé être heureux grâce aux opportunités économiques offertes par son pays, se fait dépouiller. Et pour les faire taire, on les maintenu dans la peur pendant plusieurs décennies ».



Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner tire la conclusion en disant que « c’est pourquoi la transformation du Niger était seulement nécessaire » et les putschistes ont rapidement saisi l’occasion. « Le pouvoir de Bazoum et de ses complices ne faisait que mettre aux coalitions de pilleurs d’être sur le terrain nigérien », a souligné le Russe.