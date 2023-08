Niger : une manifestation pro-Bazoum dispersée par les forces de l’ordre à Niamey

Au Niger, « des manifestants qui voulaient apporter leur soutien à l’ancien du régime de Bazoum Mohamed ont été dispersés ce dimanche matin à Niamey par les forces de l’ordre qui ont procédé à l’interpellation de certains initiateurs de ce mouvement », a annoncé le journal Actu Niger.



D’après ce journal, c’est aux premières heures de la journée de ce dimanche, que des manifestants ont commencé à se regrouper vers le quartier « Francophonie », en plein centre-ville de Niamey. « Ils portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des slogans en faveur de l’ancien régime ainsi qu’en soutien à la Cédéao et à la Communauté internationale », qui depuis le 26 juillet ne cessent d’apporter leur soutien au président Bazoum.



« Très vite, les forces de l’ordre se sont transportées sur les lieux et ont dispersés les manifestants tout en procédant à l’interpellation de quelques initiateurs de la marche. Des contre-manifestants, soutenant le CNSP, ont aussi tenté de s’en prendre à certains manifestants pro-Bazoum », a constaté Actu Niger.



Dans un communiqué samedi, « le Comité exécutif du PNSD Tarayya, l’ancien parti au pouvoir, a réitéré son appel à toutes ses structures de continuer à organiser chacune à son niveau, des actions de protestations permanentes dans tout le pays jusqu’à la libération du Président de la République et sa réinstallation dans ses fonctions constitutionnelles ».



Le RODADDHD, un réseau de défense des droits humains, proche de l’ancien régime a dans un communiqué dimanche, demandé « la libération pure et simple de tous les détenus arbitrairement et rend responsable la junte militaire de tout ce qui leur arrive ».