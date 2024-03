Nigéria : Décès du célèbre acteur nigérian de Nollywood, John Okafor Aka Mista Ibu

Depuis quelques mois déjà, John Okafor était alité en raison de sa condition médicale. Il avait été contraint de subir une amputation de sa jambe, une opération qui avait nécessité un suivi médical coûteux. Dans l'espoir de recevoir une aide financière pour couvrir les frais médicaux liés à son traitement postopératoire, il avait sollicité ses collègues acteurs.



Malgré tous les efforts fournis par ses proches et ses amis du milieu artistique pour assurer son bien-être et sa guérison, John Okafor a malheureusement rendu son dernier souffle. La nouvelle de son décès a été confirmée par sa fille Peupah Zouzoua qui a exprimé sa profonde tristesse devant cette perte irrémédiable.



John Okafor nous quitte à l'âge de 62 ans, laissant derrière lui trois enfants ainsi qu'une femme éplorés par cette tragédie. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur des fans du cinéma nigérian et dans toute l'industrie cinématographique africaine.



Acteur talentueux et apprécié par le public pour ses performances comiques inoubliables, Mista Ibu restera à jamais gravé dans nos mémoires grâce à son rôle iconique dans plusieurs films cultes de Nollywood. Son sens innée du comique et son charisme ont fait rire des millions de personnes à travers le continent africain et au-delà.



Au-delà d'une carrière impressionnante sur grand écran, John Okafor était également reconnu pour son engagement social envers les jeunes talents émergents dans le domaine artistique au Nigeria. Il a toujours soutenu activement les initiatives visant à promouvoir la créativité locale et donner aux jeunes acteurs une chance d'émerger.



Avec sa disparition prématurée, l'industrie cinématographique nigériane perd non seulement un immense talent mais aussi un mentor précieux qui a inspiré toute une génération d'acteurs en herbe.