Nigeria : Le chef d’état-major de l’armée de l’air au chevet des victimes du crash de l’aéronef de l’armée

« Le chef d'état-major de l’armée de l’air, le maréchal Hassan, a visité l'équipage de l'hélicoptère d'attaque Mi-35P qui s'est écrasé au Groupe des opérations spéciales 115, Port Harcourt », a annoncé ce lundi 4 décembre 2023, l’armée du Nigeria.



« Il a félicité l'équipage pour la manière professionnelle dont il a géré la situation d'urgence qu'ils se trouvaient », a relevé l’armée.



« Le maréchal Hassan a noté que les actions de l'équipage étaient louables et un facteur décisif pour atténuer l'ampleur des dommages causés aux biens publics et la perte de vies humaines », a-t-elle ajouté.



Selon l’armée du Nigeria, le canon de la Force aérienne nigériane Mi-35P est l'un des meilleurs outils de travail des opérations de combat aérien contre les terroristes.



Pour rappel, cet hélicoptère de la Force aérienne nigériane (NAF) MI-35P s'est écrasé à Port Harcourt aujourd'hui, 1er décembre 2023. L'incident malheureux s'est produit vers 7 h 45 peu après le décollage de l'avion pour une opération contre des saboteurs économiques dans l'État de Rivers.



« Heureusement, l'ensemble de l'équipage de cinq a survécu à l'accident avec des blessures mineures et sont actuellement soignés au Centre médical NAF Port Harcourt. Le chef de l'état-major aérien, le maréchal Hassan Abubakar, est actuellement en route pour Port Harcourt afin d'accéder à la situation pour lui-même, de veiller au bien-être du personnel et de donner de nouvelles directives », avait relevé l’armée du Nigeria.