Nigeria : Rafle massive de cybercriminels étrangers, principalement Camerounais et Tchadiens

Dans une opération conjointe menée par le Service de l'Immigration du Nigeria (NIS) et d'autres agences de sécurité, 90 étrangers ont été arrêtés dans l'État de Rivers pour des activités de cybercriminalité, notamment des escroqueries visant des Nigérians. Parmi les suspects, 85 sont Camerounais, 5 sont Tchadiens, et 4 sont Nigériens.





Détails de l'Opération



Date de l'arrestation : Les suspects ont été appréhendés suite à des rapports de renseignement crédibles ayant conduit à leur cachette.



Profil des suspects : Le groupe était composé de 74 hommes et 20 femmes.



Statut légal : La majorité des étrangers arrêtés étaient entrés au Nigeria illégalement par des points d'entrée non autorisés et n'avaient pas de documents valides.



Réactions Officielles



M. YI Abdulmajeed, contrôleur de l'immigration de l'État de Rivers, a confirmé ces arrestations et a indiqué que deux Nigérians fournissant un logement aux suspects ont également été arrêtés.



En réponse à ces arrestations, Kemi Nanna Nandap, la Contrôleuse Générale du NIS, a ordonné l'expulsion immédiate des ressortissants étrangers vers leurs pays d'origine.



Conclusion



Cette opération souligne les efforts des autorités nigérianes pour lutter contre la cybercriminalité et l'immigration illégale. Les arrestations et l'expulsion des suspects illustrent la collaboration entre les agences de sécurité pour maintenir la sécurité dans la région.