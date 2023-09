Nigeria : Un conducteur de tricycle restitue 15 millions FCFA à son propriétaire tchadien à Kano

Salisu, un résident de Yankaba dans la commune de Nasarawa de la métropole de l'État, a retourné l'argent après avoir entendu un message sur la disparition de l'argent sur une station de radio à Kano, a rapporté, samedi 16 septembre 2023, la radio locale nigériane, Arewa Radio.



L'argent, d'une valeur totale de 15 millions de nairas après conversion, comprend 10,130 millions de francs CFA et 2,9 millions de nairas.



S'adressant à Arewa Radio à Kano, le bon samaritain a déclaré qu'il n'avait pas remarqué que son passager avait oublié l'argent jusqu'à ce qu'il arrive à la maison.



Après avoir découvert l'argent, il a informé ses parents qui lui ont ordonné de partir à la recherche du propriétaire.



« J'ai emmené l'homme de Badawa à Bata. J'y suis retourné après avoir informé mes parents. Quand je suis arrivé, je ne l'ai pas rencontré et j'ai continué à le chercher. Je suis rentrée chez moi et j'ai donné l'argent à ma mère qui l'a gardé dans son armoire. J'ai eu peur parce que j'étais impatiente de rendre l'argent à son propriétaire. Je n'avais pas l'intention de toucher un centime. Ce n'est pas à moi, c'est donc interdit pour moi », a-t-il déclaré.



Alors que lui et ses parents réfléchissaient à une solution, il a entendu une annonce à la radio et un numéro a été donné pour joindre le propriétaire.



« J'ai entendu l'annonce sur Arewa Radio et ils ont donné un numéro. J'ai appelé le numéro et le propriétaire a dit qu'il viendrait chez nous, mais j'ai dit non. Nous devrions nous rencontrer à la station de radio. Nous nous sommes rencontrés là-bas et je lui ai donné son argent ».



Salisu, qui était accompagné de ses parents, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de toucher à l'argent malgré la situation difficile à laquelle ils étaient confrontés à la maison.