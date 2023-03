Nigeria : les combats entre groupes de terroristes font plus de 200 morts

"Il est difficile de donner un bilan des deux côtés mais les chiffres sont énormes. On parle de plus de 200 morts, rien qu'à Juma'a Toro", indique l’Agence France-Presse, citant une source du renseignement nigérian.



Ces dernières semaines, les combats ont redoublé d'intensité et ont fait plusieurs centaines de morts, notamment dans les villages de Gerere et Juma'a Toro, près de la frontière avec le Niger, ajoute le média.



Le groupe terroriste islamiste Boko Haram, le plus grand en Afrique de l'Ouest, a fait son apparition dans le nord du Nigeria en 2002, sa base historique étant l'État de Borno. En 2015, les forces armées nigérianes ont infligé une importante défaite à Boko Haram et réduit considérablement le territoire sous son contrôle. La même année, Boko Haram a vécu une scission et une partie des structures des terroristes a annoncé rejoindre le groupe terroriste Daech* en adoptant l’appellation État islamique en Afrique de l'Ouest. Au fil du temps, le conflit a mué en une guerre de domination dans la région du lac Tchad près de la frontière avec le Niger.