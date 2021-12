Noël : Tchad Helping Hands donne le sourire aux enfants du Mandoul

La Fondation Tchad Helping Hands donne le sourire aux enfants de Moissala et Goundi, dans le département du Mandoul, à l'occasion de la fête Noël. Une cérémonie de remise de cadeaux a eu lieu ce 23 décembre en présence des autorités administratives et coutumières.



Le chef de département formation et encadrement de la Fondation a souligné que l'objectif est de partager des moments de convivialité et de détente avec les enfants, leur offrir des cadeaux et leur apporter de la joie.



La fondation Tchad Helping Hands est engagée à soutenir les couches vulnérables en menant des actions de solidarité et de soutien des causes sociales au Tchad.