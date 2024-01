Nomination de Jean-Claude Kouyo en tant que Directeur du Développement EMEA chez Falcon Aerospace

Jean-Claude Kouyo, originaire de Côte d'Ivoire, apporte à Falcon Aero plus de 20 ans d'expérience diversifiée dans l'industrie de l'aviation, couvrant des domaines tels que la formation de pilotes, les ventes, la stratégie et le marketing. En tant que spécialiste de la sécurité des vols et du soutien aux vols, M. Kouyo dirigera les efforts de croissance de Falcon Aero dans les régions EMEA, consolidant ainsi la présence mondiale de la société.



Falcon Aero, une entreprise d'aviation de premier plan, propose une gamme étendue de services personnalisés, notamment la location et la maintenance d'aéronefs, l'acquisition et la propriété fractionnée. À travers ses filiales, dont la société de services d'aviation d'affaires Vivajets, la plateforme numérique de location d'aéronefs Charterxe et la plateforme de réservation par siège FlyPJX, Falcon Aero offre des solutions innovantes répondant aux besoins diversifiés de sa clientèle mondiale.



Erika Achum, PDG de Falcon Aero, a exprimé sa satisfaction quant à la nomination de M. Kouyo, soulignant son expertise exceptionnelle en aviation et ses antécédents impressionnants dans le secteur. "Nous sommes ravis d'accueillir Jean-Claude Kouyo à bord alors que nous intensifions nos opérations mondiales", a déclaré Mme Achum. "Sa riche expérience et ses perspectives internationales seront précieuses pour soutenir notre trajectoire de croissance."



La nomination de Jean-Claude Kouyo est conforme à la vision à long terme de Falcon Aero en matière de durabilité des activités, de diversité et de gouvernance d'entreprise solide, selon Mme Achum. Tejumade Salami, Directeur des Opérations de l'entreprise, a qualifié cette nomination de "nouvelle étape dans la quête de domination mondiale de Falcon Aero."



"En tant qu'entreprise africaine, nous sommes fiers de notre héritage et de nos efforts pour faciliter la connectivité commerciale en Afrique. Nous étendons également cette philosophie au niveau mondial en renforçant nos opérations en Europe et au Moyen-Orient", a ajouté M. Salami.



Jean-Claude Kouyo, titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'aéronautique professionnelle de l'Embry-Riddle Aeronautical University à Daytona Beach, en Floride, aux États-Unis, et d'un B.E. en propulsion de l'Air Force Technical School à Rochefort, en France, a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre Falcon Aerospace.



"C'est un véritable privilège de rejoindre le groupe Falcon Aerospace. J'ai hâte d'apporter ma contribution et mon expérience à cette équipe talentueuse", a déclaré M. Kouyo. "La PDG Mme Erika Achum a une vision formidable pour l'avenir de cette entreprise prospère, et je suis honoré de faire partie de cette grande vision visant à propulser l'aviation d'affaires dans les régions EMEA à un niveau supérieur, en identifiant les besoins de nos clients pour leur offrir les meilleures solutions."