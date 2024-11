Nord du Cameroun : La drogue au cœur de l'insécurité, des tonnes de stupéfiants saisies

Appel à la Collaboration

Les autorités de la région appellent la population à collaborer avec les forces de l'ordre afin de mettre un terme à ce phénomène préoccupant. La participation active des citoyens est essentielle pour identifier les points de vente et les utilisateurs de stupéfiants, ce qui pourrait aider à réduire l'insécurité.





Les actions menées par les autorités dans la région du Nord du Cameroun témoignent d'une volonté ferme de combattre le trafic et la consommation de stupéfiants, tout en impliquant la communauté dans cette lutte cruciale pour la sécurité et le bien-être des populations. Les opérations de saisie continueront, avec l'espoir de restaurer un climat de sécurité dans la région.





La saisie record de stupéfiants au Nord du Cameroun met en lumière l'ampleur du phénomène et les défis qu'il représente pour la sécurité, la santé publique et le développement de la région. Il est essentiel de mettre en place des stratégies de lutte coordonnées et durables pour faire face à ce fléau.