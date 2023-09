Normes sociales négatives au Tchad : l’inégalité et la violence envers les femmes

Ces normes sociales se manifestent sous diverses formes, telles que les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages précoces des filles et les barrières légales qui limitent l'accès des femmes à la propriété foncière, à l'héritage et à l'emploi. Ces normes sociales sont souvent renforcées par des stéréotypes de genre qui assignent des rôles et des responsabilités spécifiques aux femmes et aux filles, restreignant ainsi leur accès à l'éducation, à la santé et à d'autres services essentiels.



En conséquence, les femmes et les filles sont fréquemment victimes de discrimination, de violence et d'abus, entravant leur épanouissement personnel et leur participation pleine et équitable à la vie économique, sociale et politique de leur communauté.



Le gouvernement et les organisations locales ont mis en place diverses mesures visant à prévenir et à répondre à la violence basée sur le genre au Tchad. Ces mesures englobent :



Prévention et Protection contre la Violence Basée sur le Genre : Un accent particulier est mis sur la prévention et la protection contre les violences sexuelles.



Lutte contre l'Impunité : Des actions sont entreprises pour combattre l'impunité des auteurs de violence.



Prise en Charge Multisectorielle des Victimes : Une approche multisectorielle est privilégiée pour prendre en charge les victimes.



Collecte de Données Systématique : Il est prévu de collecter systématiquement des données et de cartographier les violences basées sur le genre, en mettant particulièrement l'accent sur les violences sexuelles.



Renforcement des Capacités Institutionnelles : Les capacités institutionnelles seront renforcées à l'échelon national, régional et local, dans le cadre de la coordination des efforts de lutte contre la violence basée sur le genre.



Plaidoyer et Communication pour le Changement de Comportement : Une stratégie de plaidoyer, de communication pour le changement de comportement et de mobilisation de ressources est mise en place.