"Nous les tchadiens nous sommes tous des gens affamés", estime une députée

"Nous les tchadiens nous sommes tous des gens affamés. Qui peut me dire le contraire ?", a déclaré samedi la députée MPS, Mme. Aymadji Opportune, lors des assises du 2ème Forum national inclusif.



Elle a proposé la création d'un Fonds d'appui à la production agricole en faveur des femmes et des jeunes. Selon elle, "beaucoup de jeunes sont au village et sont disposés à travailler".



Aymadji Opportune a suggéré cette résolution "qui va concerner non seulement les femmes mais aussi les jeunes". Elle a également demandé "un effort dans le sens de la communication sur les politiques du gouvernement en faveur des femmes et des jeunes", car selon elle, "beaucoup ne savent pas les politiques qui sont prises en leur faveur".



​Son plaidoyer a porté ses fruits sachant que parmi les 28 résolutions et recommandations du Forum, il est mentionné la création d'un Fonds d’appui aux producteurs agricoles et de l’élevage au profit des femmes, des jeunes et des personnes handicapées.



Les violences faites aux femmes perdurent



S'exprimant sur les violences faites aux femmes, la députée a estimé que "ça se constate partout dans nos provinces". D'après elle, "les filles et les femmes, chaque jour, sont des proies de la violence, de leurs papas. Le viol des filles de six ans, c'est une religion, c'est une magie ? qu'est-ce qui se passe ? Il y a la Loi pénale qui a durci le ton depuis 2016. Tout comme le mariage des enfants. Il faut appliquer les lois".