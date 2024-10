"Nouvelle Décision" : Le nouvel album de Prince Vidalo suscite l'engouement

Le titre "Nouvelle Décision" n'a pas été choisi au hasard. Pour Prince Vidalo, il s'agit d'un véritable tournant dans sa vie et dans sa carrière artistique. "Ce titre reflète mon propre parcours, marqué par des épreuves qui m'ont amené à prendre de nouvelles décisions, à me rapprocher de Dieu et à me consacrer à la musique gospel", confie-t-il.



Interrogé sur la différence entre un artiste gospel et un chantre, l'artiste a tenu à clarifier : "Pour moi, un chantre est avant tout un messager. À travers la musique, je cherche à transmettre des valeurs, à inspirer et à toucher les cœurs. Le gospel est un moyen d'expression qui me permet de partager ma foi et mon expérience."



"Nouvelle Décision" aborde des thèmes universels tels que l'amour, le pardon, l'espérance, mais aussi des sujets plus spécifiques liés à la réalité tchadienne. Les paroles de Prince Vidalo invitent à la réflexion et à un changement de mentalité. L'artiste souhaite ainsi contribuer à l'édification d'une société plus juste et plus fraternelle.



Le lancement officiel de l'album, qui s'est tenu le 13 octobre 2024 à l'hôtel Radisson Blu, a connu un grand succès. Les billets se sont arrachés en quelques jours, témoignant de l'engouement du public pour le travail de Prince Vidalo.