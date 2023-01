OCI : le SG s’adresse à la 3ème édition de la Conférence africaine pour la promotion de la paix à Nouakchott

À l’initiative conjointe du Forum d’Abu Dhabi pour la Paix et du gouvernement de la République islamique de Mauritanie, la 3ème édition de la Conférence africaine pour la promotion de la paix se tient à Nouakchott, du 17 au 19 janvier 2023.



En sa qualité d’invité d’honneur, le secrétaire général de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, s’est adressé à la Conférence qui enregistre la participation de nombreux dirigeants politiques, des personnalités religieuses, des penseurs et des acteurs de la société civile.



Dans une allocution prononcée à la cérémonie d’ouverture de ladite Conférence, le secrétaire général a rendu hommage à la République islamique de Mauritanie pour son engagement en faveur des causes africaines et islamiques, ainsi que pour ses précieuses contributions, tant au renforcement des fondements de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans le continent, qu’à la diffusion des valeurs de juste-milieu, de modération et de tolérance.



Il a également salué le rôle joué par le Forum d’Abou Dhabi pour la paix, et son président, Cheikh Abdoullah Bin Bayyah, dans le soutien aux valeurs de dialogue, de modération, de coexistence pacifique et de tolérance.



Le SG de l'OCI a souligné que le monde est confronté à des défis multiples et interdépendants qui appellent à la consolidation du dialogue, de la compréhension, de la coopération et de la solidarité pour y faire face et que grâce à son abondant potentiel humain et économique, le continent africain a une contribution majeure à apporter à cet effet.



Il a relevé que les savants du continent africain ont un rôle prépondérant dans la promotion du dialogue, de la réconciliation, de la coexistence pacifique, de l’harmonie, de la lutte contre l’extrémisme et la violence, sur la base des principes humains et des valeurs et traditions séculaires du continent.



Par ailleurs, le secrétaire général a rappelé les efforts déployés par l’OCI, ses organes et institutions pour contribuer au raffermissement des fondements de la paix, de la sécurité et du développement, clarifier l’image authentique de l’Islam, assurer une meilleure compréhension de ses principes et valeurs, dissiper tout amalgame et préjugé sur l’Islam et lutter contre l’islamophobie, l’extrémisme et le terrorisme.



Enfin, il a réitéré l’appel de l’OCI à soutenir ses Etats qui font face à de multiples défis et qui ont besoin d’une solidarité effective, ainsi qu'à consacrer la bonne gouvernance, la consolidation du dialogue et le règlement pacifique des conflits, notamment à travers la médiation.