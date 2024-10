ONU : Les Casques bleus sénégalais honorés pour leur engagement en RCA

Déployés dans le cadre de la MINUSCA, ces Casques bleus ont œuvré sans relâche pour protéger les civils, maintenir l'ordre public et soutenir les institutions locales. Leur présence a été essentielle pour créer un environnement sécuritaire propice au retour de la paix et au développement de la RCA.



La remise de ces médailles est une occasion de saluer le courage et l'abnégation des Casques bleus sénégalais, qui ont souvent mis leur vie en danger pour accomplir leur mission. Leur engagement témoigne de la solidarité internationale et de la volonté de la communauté internationale de soutenir les peuples en quête de paix.



La présence continue de la MINUSCA et l'engagement des pays contributeurs de troupes, comme le Sénégal, restent essentiels pour consolider les acquis de la paix en RCA. Il est à espérer que les efforts de la communauté internationale permettront à ce pays de connaître une période de stabilité durable et de se reconstruire.