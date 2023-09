ONU : la Centrafrique dénonce les embargos sur les armes

Dans son discours, le Président Touadéra a exprimé la solidarité de la République Centrafricaine envers les peuples du Maroc et de la Libye, touchés par des catastrophes naturelles dévastatrices. Il a souligné l'importance d'identifier les régions vulnérables aux catastrophes climatiques et de fournir des informations pour atténuer leurs impacts.



Le Président a également abordé la crise des migrants en Italie, appelant à une action collective pour résoudre ce problème humanitaire. Il a plaidé en faveur de l'implication des pays africains dans la recherche de solutions globales aux crises migratoires.



Le discours a évoqué les conflits internationaux en cours, notamment le conflit au Soudan, et a souligné l'impact de ces conflits sur la sécurité régionale et les réfugiés. Le Président a appelé à la solidarité internationale envers les réfugiés et à une prise en compte de l'impact géopolitique de ces crises.



Le Président Touadéra a également abordé la réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU, plaidant pour une augmentation du nombre de membres permanents et non permanents et un siège permanent pour l'Afrique. Il a souligné l'importance de réparer les injustices historiques subies par l'Afrique.



Le discours a également critiqué les embargos sur les armes imposés à la République Centrafricaine, soulignant leur impact négatif sur la réalisation des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030. Le Président a dénoncé ces embargos comme des tentatives de pression politique.



Le Président a appelé à une action plus agissante des partenaires internationaux envers l'Afrique, tout en respectant la souveraineté des États. Il a plaidé en faveur d'un multilatéralisme inclusif et d'un ordre mondial équilibré.



Pr. Faustin-Archange Touader a réaffirmé l'engagement de la République Centrafricaine envers la paix, la sécurité et le développement durable, soulignant les efforts entrepris pour mettre en œuvre l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation et la Feuille de Route Conjointe de Luanda. Il a également évoqué les prochaines élections locales en octobre 2024, soulignant leur importance pour la démocratie et le développement local.