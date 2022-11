ONU : le Comité contre la torture présentera fin novembre ses observations finales sur le Tchad

À cette occasion, un expert membre du Comité a fait part de la vive inquiétude du Comité face aux événements du 20 octobre 2022. Il a demandé des explications sur la répression, ce jour-là, de manifestations dans plusieurs villes du pays.



Cette répression, a dit l’expert, s’est conjuguée avec de nombreuses exactions contre des civils entraînant la mort de nombreuses personnes et des actes de torture sur des hommes, des femmes et également des enfants. Entre 50 et 150 personnes auraient été tuées, de 150 à 184 personnes auraient disparu, environ 1369 auraient été arrêtées et de 600 à 1100 personnes auraient été déportées dans la prison de haute sécurité de Koro Toro, a relevé l’expert. Il s’est interrogé sur les raisons de cette répression et de cette violence pour réprimer des manifestations annoncées comme pacifiques.



Même avant les violences récentes, a fait remarquer un autre membre du Comité, de nombreuses informations en provenance du Tchad, depuis un certain nombre d'années, faisaient état d’actes de torture et de violence pour lesquels personne n'a rendu de compte.



Présentant le rapport de son pays, M. Makaila Ahmad, Représentant permanent du Tchad auprès des Nations Unies à Genève, a répondu aux questions des experts.



Le Comité adoptera ultérieurement, à huis clos, ses observations finales sur le rapport du Tchad et les rendra publiques à l’issue de sa session, le 25 novembre.