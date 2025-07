ONU : les États-Unis réaffirment leur engagement en faveur du règlement pacifique des conflits

Lors d’un débat public du Conseil de sécurité des Nations-Unies consacré au multilatéralisme et au règlement pacifique des différends, l’ambassadrice Dorothy Shea, représentante par intérim des États-Unis auprès de l’ONU, a rappelé l’engagement historique et continu de son pays en faveur de la paix mondiale fondée sur le dialogue et la diplomatie.



En ouverture, la diplomate américaine a évoqué la création des Nations-Unies il y a 80 ans, à l’initiative des États-Unis, dans un monde encore marqué par les ravages de deux guerres mondiales. L’objectif fondateur était clair : « épargner aux générations futures le fléau de la guerre ».



Si les différends entre États sont inévitables, a-t-elle reconnu, ils doivent être résolus de manière pacifique, comme l’exige la Charte. Des succès récents attribués à la diplomatie américaine, l’ambassadrice Shea a cité plusieurs exemples récents d’apaisement de tensions où les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont joué un rôle facilitateur : Israël et l’Iran, RDC et Rwanda, Inde et Pakistan.



Ces résultats illustrent, selon elle, l’efficacité du dialogue diplomatique et doivent inspirer les autres États membres à suivre la même voie.



Ukraine : un appel ferme à la fin des hostilités

L’ambassadrice a exhorté la Russie à cesser immédiatement ses attaques contre les civils en Ukraine et à respecter ses engagements internationaux.



Elle a également demandé aux autres États membres de cesser leur soutien logistique et militaire à la Russie, estimant que la poursuite de la guerre viole la Charte des Nations Unies. Si les mécanismes de règlement pacifique sont essentiels, l’ambassadrice a souligné qu’ils doivent respecter la souveraineté des États.



Elle a critiqué certaines institutions qui, selon elle, s’écartent de leur mandat ou adoptent des biais politiques. Les États-Unis, a-t-elle affirmé, s’opposent fermement à ce type de dérive tout en continuant à soutenir les mécanismes qui contribuent réellement à la paix internationale.