Octobre Rose au Tchad : la LTCC clôture une campagne efficace contre le cancer de sein

Dr. manikassé Palouma, président la LTCC, explique que la Ligue a axé essentiellement ses actions de sensibilisation sur les facteurs d'obésité et de risques, entre autres : le tabagisme, l'obésité, l'alcoolisme, la sédentarité, les antécédents familiaux du cancer de sein, la prise des hormones substitutives après la ménopause et les perturbateurs endocriniens environnementaux.



La Ligue recommande vivement une marche de 30 minutes par jour ou la pratique d'activités physiques qui est un levier protecteur non seulement contre le cancer, mais aussi contre les maladies cardiovasculaires ou le diabète.



Le bilan des activités est globalement positif car beaucoup de cibles ont été touchées grâce aux appuis financiers du premier ministre de transition, de l'appui morale du ministère de la Santé publique, ainsi que de certains partenaires (Star nationale, SNE, FGC), indique Dr. manikassé Palouma.



"Octobre Rose s'achève et Novembre Bleu commence, c'est un mois dédié à la sensibilisation contre le cancer de la prostate. La LTCC s'attèlera à la sensibilisation sur les facteurs de risque du cancer de la prostate car il constitue le premier cancer masculin. Dr. manikassé Palouma invite la population à rester à l'écoute durant tout le mois de novembre.