Opération Haskanite : L'État-major appelle les Tchadiens à l’unité contre Boko Haram

Dans son discours, le Chef d’État-Major général des armées 2e adjoint, le Général Yangmargué Beh Félix, a rappelé que la lutte contre Boko Haram n’est pas seulement le combat de l’armée, mais celui de tous les Tchadiens.



« Chaque Tchadien devrait se joindre aux forces de défense et de sécurité pour défendre notre territoire. C’est pourquoi le Président de la République, à la tête des forces de défense et de sécurité, conduit lui-même l’opération Haskanite sur le terrain, montrant que tous les Tchadiens doivent se mobiliser pour repousser Boko Haram hors de notre territoire », a-t-il déclaré.



Au nom du chef suprême des armées, le Général Félix a exprimé sa gratitude envers ceux qui soutiennent les forces de défense et de sécurité. « Votre présence témoigne clairement que les forces de défense sont soutenues par toute la nation. Nous sommes réconfortés, même en ces temps difficiles. Soyez fiers de votre armée, et soyez assurés que nous vaincrons le mal », a-t-il conclu.