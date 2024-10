Ouganda : Ultimatum du Général Muhoozi à l'Ambassadeur Américain

Contexte de la Déclaration

Cette déclaration survient après des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Ouganda, exacerbées par des commentaires ou des actions jugés offensants à l'égard du gouvernement ougandais. Le général Muhoozi, qui est également un homme politique influent, a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux, indiquant que le respect de la souveraineté de l'Ouganda est primordial.



Réactions

Cette situation a suscité des réactions diverses, tant au niveau national qu'international. Les observateurs s'interrogent sur les implications de cette déclaration pour les relations entre l'Ouganda et les États-Unis, ainsi que sur la dynamique politique interne en Ouganda.



Alors que le délai de trois jours approche, l'attention se tourne vers la réponse de l'ambassadeur américain et les conséquences potentielles sur la diplomatie entre les deux nations.