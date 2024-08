Ouganda : le président du Gabon découvre les prouesses technologiques et militaires de Luweero Industries

Fleuron de l’industrie de défense africaine, cette entreprise ougandaise symbolise l’ambition d’autonomie stratégique du pays. En visite officielle en Ouganda, le président gabonais de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a découvert les prouesses technologiques et militaires de Luweero Industries.



Cette visite s’inscrit dans une volonté d’échange et d’apprentissage entre les deux nations, illustrant les nouvelles dynamiques de coopération sur le continent. En effet, Luweero industries est une entreprise créée en 1992, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements militaires de dernière génération.



Dans le cadre de sa visite officielle en République d’Ouganda, le président de la Transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est allé s’imprégner des capacités opérationnelles, des ateliers de production de cette entreprise nationale faisant la fierté du continent africain et de l’Ouganda en particulier.



Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qu’accompagnaient des membres du gouvernement, s’est ainsi imprégné du processus de fabrication de véhicules militaires, de gestion des déchets électroniques et médicalisés, de la production de casques et gilets pare-balles, de la réparation d’armes de gros et petits calibres ainsi que des moyens mis en place pour l’entretien et la réparation des hélicoptères.



Luweero Industries a la capacité de fabriquer ces différents équipements sur place, grâce à son expertise avérée en ingénierie. En matière de défense, l’Ouganda ne dépend d’aucun autre pays pour la production et la maintenance de ses équipements militaires.



Le chef de l’Etat gabonais s’est rendu par la suite dans la ville de Gulu, afin de voir les mécanismes ayant permis à l’Ouganda d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.