Ouragan Tammy : La Guadeloupe est placée en alerte rouge cyclonique

« En prévision de la dégradation de la situation météorologique dans les prochaines heures, le préfet de Région Xavier Lefort a décidé du passage en alerte rouge cyclonique à compter de ce vendredi 20 octobre à minuit », a annoncé Guadeloupe La 1ère.



Selon le même journal, « la situation météorologique se dégrade progressivement et les premières rafales de vent se font ressentir particulièrement à la Désirade et sur l'Est Grande Terre ».



Et, « c'est donc à partir de ces observations que le Préfet de Région a décidé de déclencher l'alerte Rouge cyclone. Ce niveau d’alerte vise les phénomènes ayant un impact très important. Il suppose donc un confinement impératif des biens et des personnes pour garantir la sécurité de tous ».