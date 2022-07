PCMT : "par rapport aux autres pays qui sont en transition, le Tchad est le plus exemplaire"

"Ces 15 mois, nous les avons faits tous ensemble, ce n'est pas seulement les 15 membres du Conseil militaire de transition. C'est ensemble qu'on a pu arriver à ce stade, stabiliser le pays."

Mahamat Idriss Deby a estimé que "par rapport aux autres pays qui sont en transition, le Tchad est le plus exemplaire". Et d'ajouter : "le Tchad est le plus exemplaire dans le domaine de la sécurité puisque nous aujourd’hui, nous avons le contrôle de 1.284.000 km2"."Nous sommes avancés aussi sur le plan politique parce que nous avons mis en place tous les organes de la transition. Aujourd'hui, nous avons une date qui est fixée pour le dialogue national inclusif", a affirmé Mahamat Idriss Deby.