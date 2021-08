Pahimi Padacké Albert : "Le gouvernement ne veut exclure aucun tchadien"

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a appelé mercredi les 69 membres du comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI) à "dépasser les considérations partisanes pour regarder le Tchad et le Tchad seul".



"Le gouvernement ne veut exclure aucun tchadien. Les membres du comité de dialogue commencent l’écriture du nouvelle page de notre histoire commune. Tout dépendra de la qualité de votre plume. Le peuple tchadien vous regarde et le nombre vous regarde", a souligné le chef du gouvernement dans son discours d'installation des membres du CODNI.



Il a expliqué que le choix porté sur ces différents personnalités est justifié pour garantir l'inclusivité du dialogue et mutualiser leurs riches expériences.



Confiant sur le "succès attendu de (leur) noble mission", Pahimi Padacké Albert a rappelé que le travail attendu est "laborieux". Selon lui, "c'est un véritable sacerdoce mais il est important pour notre pays en quête d'un nouveau contrat social qui fédère toutes les aspirations de tous les fils et filles du pays".