Paix en Afrique : la Russie soutient le président Sassou-N’Guesso dans l’organisation de la conférence inter-libyenne

« Nous soutenons l’initiative du président Sassou-N’Guesso, président du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, qui vise à organiser une conférence inter-libyenne et nous utiliserons nos contacts avec les acteurs politiques libyens pour que cette conférence puisse avoir lieu », a déclaré Sergueï Lavrov, au cours d’une conférence de presse conjointe avec son homologue congolais, Jean Claude Gakosso, après une audience de près d’une heure avec le président Denis Sassou-N’Guesso.



« Nous considérons que ce qui s’est passé en Libye est une tragédie. Mais, une tragédie qui a ses auteurs, suite à ce qui s’est passé en 2011. L’occident, les membres de l’OTAN ont été impliqués, avec le soutien d’Obama. On a procédé à l’époque à la destruction de l’Etat libyen, en violation flagrante de la charte de l’ONU ainsi que de la résolution du Conseil de sécurité », a-t-il déploré, soulignant que « la même chose s’est produite en Irak et en Afghanistan où les occidentaux ont essayé d’y implanter leur modèle de démocratie. Les problèmes n’ont pas été réglés, certains se sont encore enlisés plus ».



« Le plus important maintenant pour les Libyens, c’est de trouver des moyens pour unir les forces politiques et de trouver une approche qui assurera le rétablissement du pays », a conclu le chef de la diplomatie russe qui a quitté Oyo mardi dans l’après-midi.