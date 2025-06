Paix et commerce : les États-Unis lient stabilité régionale et développement des chaînes d’approvisionnement en Afrique

Lors du 17ème Sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, le conseiller principal Massad Boulos a prononcé un discours fort, soulignant le lien direct entre la paix durable, la stabilité régionale et l’essor du commerce transfrontalier sur le continent africain.



Représentant l’administration Trump, Boulos a insisté sur le changement d’approche stratégique des États-Unis vis-à-vis de l’Afrique : « Nous passons d’une assistance traditionnelle à un modèle fondé sur l’investissement », a-t-il affirmé. Selon lui, ce sont les entreprises et le commerce, et non l’aide, qui constituent le véritable moteur d’une croissance durable.



Dans son allocution, Massad Boulos a souligné que la croissance économique ne peut s’enraciner que dans un climat de stabilité. Il a rappelé les efforts déployés par les États-Unis pour soutenir la paix, notamment en Libye, au Sahel, au Soudan, et de façon plus marquée dans la région des Grands Lacs.



Il a salué les récents progrès entre la RDC et le Rwanda : une déclaration de principes a été signée le 25 avril sous l’égide du secrétaire d’État Rubio, suivie de trois jours de pourparlers qui ont abouti à l’accord de paix préliminaire. La signature officielle est attendue ce vendredi à Washington, prélude à un sommet présidentiel dans les semaines à venir.



Pour les États-Unis, une paix solide dans la région des Grands Lacs ouvrirait la voie à de nouveaux investissements, notamment dans les mines et les infrastructures, et renforcerait les chaînes d’approvisionnement en minéraux stratégiques. Boulos a mis en avant le couloir de Lobito en Angola comme un exemple phare de ce que la paix peut permettre en matière d’intégration régionale, de développement ferroviaire et de dynamisme économique.



« Les États-Unis sont prêts à soutenir l’expansion des investissements avec des entreprises respectueuses, transparentes et responsables », a déclaré Boulos. Il a réitéré l’engagement de Washington à accompagner les pays africains sur le chemin de la paix et du développement, en partenariat étroit avec le secteur privé.