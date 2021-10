Pandora Papers : le président Sassou N’Guesso réfute les accusations portées sur sa personne

Dans un communiqué de la présidence de la République du Congo rendu public ce 06 octobre 2021, le président de la République, chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, « réfute catégoriquement et de manière ferme et vigoureuse les graves accusations portées à son encontre, dans le cadre de l’enquête dite des Pandora Papers ».



Pour la présidence de la République congolaise, « cette enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), dévoile des montages financiers à des fins d’évasion fiscale ou le blanchiment, via des sociétés offshores, impliquant des chefs d’Etat africains ».



Et comme le précise le gouvernement, « le président Denis Sassou N’Guesso n’exclut pas de défendre son honneur en justice, en attaquant en diffamation, les différents médias qui répandent des messages destinés à salir son image et celle de son pays ».