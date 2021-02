Partenariat : AfricaWorks et Seedstars s’unissent pour l'innovation en Afrique

Premier fournisseur d'espaces de travail flexibles panafricains, AfricaWorks a annoncé ce 2 février 2021, un accord de partenariat avec les espaces africains de Seedstars à Abidjan, au Caire et à Dar-es-Salaam. Par cette nouvelle étape, AfricaWorks approfondit son soutien à l'innovation en Afrique, avec une forte volonté de renforcer les écosystèmes d'entreprises, tout en mettant à disposition des espaces et des solutions dédiées aux entrepreneurs.



L'accueil des espaces Seedstars donne aux entrepreneurs talentueux et aux membres d'AfricaWorks, un meilleur accès à des services dédiés et à une meilleure visibilité leur permettant de convertir leurs projets en création d'emplois et en valeur partagée pour le continent. L’intégration des espaces Seedstars à la plateforme AfricaWorks permet également aux entrepreneurs de l'ensemble du réseau d'accéder à des programmes entrepreneuriaux et de formation de premier ordre et de leur ouvrir des opportunités sur mesure à travers l’Afrique entière.



Selon Grégoire Schwebig, PDG d'AfricaWorks, "en intégrant l'important et dynamique marché africain de l'innovation, AfricaWorks devient un membre de plus en plus important de cet écosystème en Afrique. L'esprit d'entreprise et l'innovation étant des moteurs économiques essentiels pour les perspectives de croissance de l'Afrique, l’alliance des lieux Seedspace avec les services de bureau flexibles existants d'AfricaWorks, représente une étape considérable de notre développement ». Il s’agit, en cette année 2021, de construire une offre globale de services dans le cadre de l'engagement d'AfricaWorks à soutenir le potentiel de l'Afrique sur la scène internationale et notamment sa résilience aux conséquences du Covid-19.

Il faut rappeler que Seedstars est une société privée basée en Suisse, qui a pour mission d’influencer la vie des gens sur les marchés émergents, grâce à la technologie et à l’esprit. Quant à AfricaWorks, il est le premier fournisseur d’espaces de travail flexibles panafricains, unique en son genre et engagé à soutenir le plein potentiel africain. Avec des espaces à Abidjan, Accra, Le Cap, Dakar, Lagos et Nairobi.