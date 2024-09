Partenariat Inkomoko Tchad et CNARR pour le soutien aux MPME

Ce partenariat a pour but de faciliter le développement économique des réfugiés et des communautés locales. L'approche d'Inkomoko à Farchana est une première, visant à introduire des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entrepreneurs dans cette région.



Ce partenariat témoigne de l'engagement d'Inkomoko à améliorer les conditions économiques des populations vulnérables et à favoriser l'intégration des réfugiés dans leurs communautés d'accueil. Ce partenariat entre Inkomoko Tchad et le CNARR représente une initiative novatrice et prometteuse pour soutenir le développement économique des réfugiés et des communautés d'accueil au Tchad.



En se concentrant sur les MPME (Micro, Petites et Moyennes Entreprises), le partenariat vise directement à renforcer le tissu économique local et à créer des opportunités d'emploi.



L'approche financière d'Inkomoko, inédite à Farchana, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l'accès au crédit et au financement des projets des MPME.



En commençant par l'Est du Tchad, le partenariat s'attaque à une région particulièrement touchée par les flux migratoires et les crises humanitaires.